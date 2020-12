Il concorso per sei vigili urbani a Trapani e le polemiche 

31/12/2020 08:19:00

L'obbligatorietà della patente A ha scatenato a Trapani un vespaio di polemiche sul concorso per vigili urbani. Le consigliere comunali Marzia Patti e Lisa Bianco chiedono la rettifica del bando per l'assunzione di sei vigili urbani: il requisito richiesto è penalizzante considerato che la patente A può essere conseguita all'età di 24 anni, ovvero all'età di 20 anni se si è già in possesso della patente A2 almeno da due anni.

La replica del sindaco Giacomo Tranchida non si fa attendere: "Siamo pronti ad apportare accorgimenti per non penalizzare alcuno".