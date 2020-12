Trapani, si è insediata la segreteria cittadina del Partito Democratico

31/12/2020 17:00:00

Si è insediata a Trapani con una riunione su piattaforma digitale la segreteria cittadina del Partito Democratico. Alla riunione hanno partecipato i consiglieri iscritti al PD, Genco, Passalacqua, Patti e Tranchida, l’Assessore Pellegrino, il Segretario Rallo e la Segreteria tutta con Barbara, D’Amico, Genova, Giordano, Li Causi, Palazzolo, Tarantino e Valenti.

Nel corso dell'incontro sono stati valutati i importanti progetti in corso di realizzazione da parte della amministrazione cittadina e l’Assessore Pellegrino si è soffermato sulle progettualità relative all’ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Trapani e, in particolare, alla realizzazione del “sottopasso ferroviario di via Marsala”.

Sono delle infrastrutture sui quali gli esponenti regionali e nazionali del Partito Democratico hanno puntato, anche in tempi recenti, per rendere Trapani maggiormente connessa e raggiungibile.

Dal confronto è emersa una grande sinergia ed un più che proficuo stimolo tra i componenti della Segreteria e gli esponenti della maggioranza consiliare e dell’Amministrazione che non potrà che arrecare beneficio all’azione politica del Partito Democratico in favore del territorio.