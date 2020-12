Sicilia, Lupo (PD): "A rischio la stabilità  dei conti della Regione"

31/12/2020 02:00:00

“La giunta Musumeci che non ha ancora approvato il ddl di bilancio triennale di previsione 2021-2023, facendo venir meno ogni intervento economico a sostegno delle attività produttive e dell’economia dell’’isola, adesso chiede all’Ars di procedere con un esame frettoloso e superficiale del ddl di esercizio provvisorio presentato oggi con un ritardo imbarazzante. Una situazione vergognosa che va contro ogni dettame costituzionale in tema di contabilità pubblica e che mette in serio pericolo i fragilissimi conti regionali”. Lo ha detto intervenendo in aula all’Ars il capogruppo Pd Giuseppe Lupo.

“La saggezza popolare dice che ‘la gatta frettolosa fa i gattini ciechi’, - ha ricordato il parlamentare Pd - per questo il parlamento ha l’obbligo di esaminare le norme inserite nel testo del disegno di legge di esercizio provvisorio per proporre le necessarie modifiche”.