Marsala, Jean e Miriam i primi due nati del 2021 al "Paolo Borsellino" 

01/01/2021 17:34:00

Sono Jean e Miriam i primi due nati a Marsala del 2021. Le prime ore del nuovo anno portano la gioia di una doppia nascita all'ospedale "Paolo Borsellino".

Questa mattina alle ore 5:29 è nato Jean, sta benissimo e pesa 2 chili e 820 grammi. A dare il benvenuto al mondo al piccolo Jean, la ginecologa Mannone, l'ostetrica Testagrossa e la pediatra Cangelosi.

Miriam, invece, è nata alle ore 10:23, ed è stata accolta al mondo dal ginecologo Ferreri, dall'ostetrica Valenza e la pediatra Favata. Dopo tanti mesi "bui" la notizia di una doppia nascita presso l'ospedale che da mesi accoglie soprattutto i pazienti covid, è sicuramente una grande gioia e una speranza, non solo per chi ogni giorno ci lavora in quella struttura sanitaria ma anche per tutta la comunità della provincia.