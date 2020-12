 Iniziative di solidarietà nelle "Scuole Amiche Unicef" della provincia di Trapani

01/01/2021 02:00:00

Quest'anno non è stato il solito Natale, non è stato il Natale degli abbracci e delle grande feste, ma due cose questo terribile virus non ha tolto: l'amore e la speranza.

In quest'ottica, in provincia di Trapani, alcune scuole amiche Unicef hanno aderito all'iniziativa si solidarietà contro la malnutrizione infantile promossa dal Comitato provinciale di Trapani per l'Unicef "A Natale vorrei.."

Gli alunni dei seguenti Istituti scolastici: I.C. Rita Levi Montalcini di Partanna, I.C.Boscarino Castiglione e I.C.Baldo Bonsignore di Mazara del Vallo, IC.Sirtori di Marsala, I.C. Giuseppe Montalto di Marausa TP e I.C. Giangiacomo Ciaccio Montalto di Trapani, prima della chiusura delle scuole per le vacanze di Natale, sono stati impegnati a svolgere attività grafico/pittoriche sui bigliettini natalizi predisposti da Unicef Italia.

Tanti i messaggi di speranza e sensibilità scritti ed espressi dai bambini e ragazzi che decisamente auspicano abbracci e strette di mano reali, di poter ritornare a giocare con i propri amici e compagni ed augurano che ogni bambino abbia una famiglia che lo possa proteggere ed amare.

Le offerte ricavate sono andate in beneficenza a favore dei bambini più vulnerabili protetti dall'Unicef.

In proposito, Mimma Gaglio Presidente Provinciale Unicef di Trapani ha dichiarato: “Un anno sta passando, un anno che non dimenticheremo mai, un anno difficile per tutti noi, un anno che ha acuito i problemi che affliggono i Paesi a basso reddito, dove vivono i bambini più fragili che Unicef assiste insieme alle loro famiglie.

A causa della Pandemia da Covid 19 disastrose e crescenti conseguenze si prevedono per i bambini.

A livello globale, si stima che il numero di bambini che vivono in condizioni di povertà estrema, cioè senza accesso a salute, alloggio, istruzione, nutrizione, acqua, servizi igienico-sanitari sia aumentato del 15%".

Per rispondere a questa crisi, l'UNICEF invita i governi e i partner a:

-Assicurare che tutti i bambini possano imparare, anche colmando il divario digitale.

-Garantire l'accesso ai servizi nutrizionali e sanitari e rendere i vaccini accessibili e disponibili ad ogni bambino.

-Aumentare l'accesso all'acqua potabile, alle strutture igienico-sanitarie e affrontare il degrado ambientale e il cambiamento climatico.

-Invertire l'aumento della povertà dei bambini e garantire una ripresa inclusiva per tutti.

-Sostenere e proteggere la salute mentale dei bambini e dei giovani e porre fine agli abusi, alla violenza di genere e all'abbandono dei bambini.

-Raddoppiare gli sforzi per proteggere e sostenere i bambini e le loro famiglie che vivono in situazioni di conflitto, disastri e sfollamento.