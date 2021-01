Erice, dal 4 gennaio saranno distribuiti i buoni spesa 

02/01/2021 11:00:00

Ad Erice in distribuzione i buoni spesa. Agli aventi diritto, a partire dal 4 gennaio 2021, i buoni spesa/ voucher per l'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 che saranno spendibili presso il supermercato EUROSPAR di via Convento San Francesco di Paola 52 della CDR GROUP Società Cooperativa, Ente accreditato.

I cittadini, che dalla Piattaforma SICARE risultano ammessi al beneficio, potranno stampare il buono dalla propria area personale della medesima piattaforma Sicare. I Buoni spesa/voucher sono spendibili per l’acquisto di prodotti alimentari e per l’igiene personale e domestica.

Prorogate fino al 31 marzo 2021 le modalità di ricevimento del pubblico degli uffici comunali - La Sindaca di Erice Daniela Toscano, con Decreto n. 76 del 29 dicembre 2020, ha prorogato fino al 31.03.2021 gli effetti dei decreti n. 37, 38 e 49/2020. Nel dettaglio, l'accesso agli uffici attinenti servizi essenziali potrà avvenire nella misura di una sola persona per volta e nel rispetto delle misure di sicurezze minime raccomandate.

L'accesso agli uffici è consentito nelle giornate e negli orari di seguito indicati:

Stato Civile / Anagrafe (Piazza della Loggia): Martedì 9-13 -Giovedì 9-13;

Stato Civile / Anagrafe (Via Lido di Venere –Campo Bianco): Lunedì 9-13/15-16,30; Mercoledì 9-13 -Venerdì 8,30-12,30;

Ufficio Protocollo c.da Rigaletta: Lunedì –Mercoledì –Venerdì 9-13; Giovedì 15 –16,30;

Ufficio Messi c.da Rigaletta: Lunedì 15 -16,30; Mercoledì 9-13; Venerdì 9-13;

Anagrafe c.da Rigaletta: Mar 8,30-12,30; Gio 9-13 /15-16,30;

Ufficio Urbanistica c.da Rigaletta: Lunedì 15-17 e Giovedì 9-13 (previa prenotazione telefonica 0923.502238/271)

Ufficio LL.PP. c.da Rigaletta: Lunedì 15-17 e Giovedì 9-13 (previa prenotazione telefonica 0923.502263)

Gabinetto Sindaco c.da Rigaletta: (solo previo appuntamento telefonico: 0923502243);

Ufficio Tributi (via Ignazio Poma 2):Martedì e Venerdì 9-13 e Giovedì 15-17 (previa prenotazione telefonica 0923.502871/878);

Ufficio Pubblica Istruzione (via Ignazio Poma 2):Martedì e Venerdì 9-13 e Giovedì 15-17 (previa prenotazione telefonica 0923.502818/816);

Ufficio Servizi Sociali (via Ignazio Poma 2):Lun. 9-13 e Gio. 15-17 (previa prenotazione telefonica 0923.502830);

Comando Polizia Municipale (via Ignazio Poma 4): Sportello Unico di PM Lun. 8,30–12,30; Uff. Sanzioni Amm Mar. 15-17 (previa prenotazione telefonica 0923.502200).

Saranno inoltre assicurati i servizi di pronta reperibilità per far fronte all’emergenza mediante:

Polizia Municipale (in pronta reperibilità)

Protezione Civile (in pronta reperibilità).

Per tutti gli altri servizi sopra non elencati, il ricevimento del pubblico sarà svolto attraverso l’utilizzo della posta elettronica dell'ufficio, senza recarsi lì fisicamente. Solo nei casi urgenti ed indifferibili potrà essere un incontro presso gli uffici comunali, appuntamento da concordare con il Titolare di Posizione Organizzativa competente previo contatto telefonico che potrà essere richiesto ai numeri sotto indicati:

Servizi Finanziari e Gestione Contabile (via Ignazio Poma 2): 0923.502807/809

Ufficio Turismo e Centro Storico (Piazza della Loggia 3):0923.502370/320

La sindaca Daniela Toscano ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali per il pomeriggio di giovedì 31 dicembre 2020. Sarà comunque assicurato il funzionamento dei servizi di pronto intervento, dei servizi del corpo di polizia municipale e dei servizi demografici.



Con ordinanza del sindaco n. 250, è stata disposta la chiusura del cimitero comunale nelle seguenti giornate: 31 dicembre 2020.

1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.