Incidente nella notte a Mazara: muore un ragazzo di 16 anni

03/01/2021 07:35:00

Un ragazzo di 16 anni è morto questa notte a Mazara del Vallo, in un incidente avvenuto nei pressi della Via Val di Mazara. Flavio - questo il nome della vittima - è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto intorno all'una di notte del 3 Gennaio 2021.

E' pertanto la prima vittima della strada del 2021 in provincia di Trapani. Al momento non ci sono notizie certe sulla dinamica dell'incidente.

Certo è che fino ad oggi l'Italia è zona rossa, vige il divieto di spostamenti, se non per stretti motivi di necessità, e, soprattutto, dalle 22 in poi c'è il coprifuoco. Quindi c'è anche da capire cosa ci facesse in giro, all'una di notte, il povero ragazzo.