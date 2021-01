Trapani. Sequestrati 8 kg di botti illegali, denunciato un uomo

04/01/2021 12:40:00

Ancora un sequestro di botti illegali in provincia di Trapani. Una persona è stata denunciata.

Dopo l’ingente sequestro eseguito dai Carabinieri della Stazione di Salemi a ridosso del Capodanno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani, hanno nuovamente rinvenuto diversi kilogrammi di artifizi pirotecnici illegalmente detenuti.



Nel dettaglio, i Carabinieri, nel corso di una perquisizione svolta nell’ambito dei controlli volti al contrasto dell’illecita detenzione di materiale pirotecnico, hanno scoperto 8 kg di artifizi pirotecnici, di cui 7 della categoria F4 e uno delle categorie F1-F2-P1, conservati all’interno di un deposito, di proprietà di C.P., di origini campane ma residente a Trapani, cl.68, già gravato da precedenti di polizia, sito in una zona centrale della città.



L’uomo, che deteneva tale materiale in locali non idonei e in assenza di titoli autorizzativi, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile dei reati di commercio abusivo e omessa denuncia di materie esplodenti, mentre quanto rinvenuto, è stato posto in sicurezza e sequestrato penalmente.