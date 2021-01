Covid, ieri in Sicilia somministrati 4691 vaccini. Complessivamente oltre 11mila vaccinati

04/01/2021 09:52:00

Dall'inzio della campagna vaccinale anticovid, sono oltre 11mila in Sicilia le persone che hanno già ricevuto il vaccino. In particolare, nella sola giornata di ieri, domenica 3 gennaio, nell'Isola sono state complessivamente somministrate 4691 dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientranti nel target previsto dal piano nazionale.

Il semi-lockdown natalizio non finirà il 7 gennaio. Di ufficiale ancora non c’è nulla ma ieri sera ci sono stati due vertici in videoconferenza, uno tra i presidenti delle Regioni, uno tra gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e le opzioni sembrano due: avanti così: zona arancione nei giorni feriali, zona rossa nel fine settimana, almeno fino al 15 di gennaio; zona gialla il 7 e l’8, arancione il 9 e il 10, poi si torna alla suddivisione per regioni, a seconda del monitoraggio dei dati (le nuove fasce di rischio saranno decise entro venerdì).

La Azzolina insiste per mantenere inalterato il suo piano per le scuole superiori. Dal 7 gennaio ripartiranno con metà degli alunni video-collegati e metà in presenza.