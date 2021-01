04/01/2021 16:02:00

Perde il controllo dello scooter a causa di una buca e si schianta contro un'auto in sosta. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Trapani, a piazza Umberto Primo meglio conosciuta come piazza Stazione. Vittima dell'incidente stradale un giovane di colore che è finito in ospedale.

La dinamica é al vaglio della polizia municipale. La causa è da imputare a quella pericolosa buca al centro della carreggiata e se il giovane non avesse indossato il casco le conseguenze sarebbero state più gravi.