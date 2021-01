Il Covid in Sicilia. Oggi più di 1800 casi e 35 morti. Tasso di positività secondo in Italia

08/01/2021 18:19:00

Il Covid in Sicilia.

La Sicilia registra un altro bollettino preoccupante sul fronte Coronavirus. Oggi sono 1842 i nuovi casi. Un dato vicino al record assoluto di novembre, quando ne furono registrati 30 in più.

I casi di oggi sono stati registrati su 10.587 tamponi processati. Il tasso di positività torna a salire al 17,4%, secondo in Italia solo a quello del Veneto.

I morti di oggi sono 35, che fanno salire il conto delle vittime dall'inizio della pandemia a 2664.

I casi totali registrati sull'Isola da inizio epidemia sono 104.483. In un giorno si sono registrati 840 guariti, che portano il totale a 62.147. Gli attuali positivi invece aumentano di 967 unità toccando quota 39.672. Negli ospedali crescono i ricoverati: 1.246 quelli in regime ordinario (un incremento di 18 pazienti) mentre in terapia intensiva si arriva a 200 (+4).