La nuova tragedia di Marsala: Federico, morto dopo 18 giorni di agonia 

08/01/2021 12:04:00

La comunità di Marsala è ancora sconvolta dalla notizia della nuova vittima della strada: Federico De Vita, morto dopo 18 giorni di agonia. Federico è rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 22 Dicembre, in Via Salemi, all'altezza dello Scorrimento Veloce, quasi di fronte l'ospedale "Paolo Borsellino".

A seguito delle ferite riportate, Federico era stato ricoverato in condizioni gravissime al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia, dove è rimasto tra la vita e la morte per più di due settimane. Un Natale nero per i tanti amici e la famiglia, terminato nel peggiore dei modi, con la notizia della sua morte.

Di Dia viaggiava a bordo di un motore Beverly con una ragazzina di 16 anni, e si è scontrato con un'auto condotta da un sessantenne. La ragazza ha avuto diverse fratture, ma è in buone condizioni. Per lui, invece, dopo giorni di lotta, non c'è stato più nulla da fare.