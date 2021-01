A Marsala il virus galoppa, ma le strade sono piene di gente

10/01/2021 19:06:00

A Marsala i contagiati dal coronavirus aumentano. Per il Sindaco Massimo Grillo basta chiudere le scuole. E infatti, invoca la chiusura e nel pomeriggio, si sono susseguite voci, non confermate, di chiusura degli asili e delle scuole dell'infanzia da domani (provvedimento che il Sindaco non può prendere, senza il parere dell'Asp).

Nel frattempo, però, i negozi sono aperti. E la gente affolla le vie del centro, senza controlli, e senza mantenere le distanze, come si vede dalle foto inviate poco fa, intorno alle 18 e 30 di domenica 10 Gennaio 2021, alla nostra redazione.