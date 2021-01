Restauro Teatro "Marrone". DB Trapani: "Giunta Musumeci ha mantenuto l'impegno"

10/01/2021 07:00:00

"La Giunta Musumeci ha tenuto fede agli impegni assunti riprogrammando le risorse economiche per il restauro del teatro "Tito Marrone". La struttura non era stata ricompresa infatti nell'elenco dei teatri che avevano ottenuto risorse per la messa in sicurezza". Lo scrive in una nota il circolo Diventerà Bellissima di Trapani - Erice.

Nel mese di febbraio 2020 i rappresentati di Diventerà Bellissima Trapani Erice, l'Avv.Vincenzo Maltese, il Dr. Roberto Mollica e l'Avv. Vincenzo Abate della Direzione regionale DB, avevano incontrato a Palermo proprio l'assessore all'Economia Gaetano Armao, per chiedere di poter risolvere l'empasse tra la competenza sulla manutenzione straordinaria del teatro e l'affidamento agli Enti locali. "Siamo lieti di comunicare che nel dicembre scorso la Giunta regionale ha deliberato di apprezzare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex art. 13 della Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, per i quali sarà successivamente acquista la necessaria previsione di spesa. Tra questi figura il teatro "Tito Marrone" chiuso e vandalizzato da diversi anni, che finalmente sarà recuperato e rimesso alla libera fruibilità della collettività trapanese - fanno sapere Vincenzo Maltese e Vincenzo Abate. Continueremo da parte nostra a seguire l'iter - concludono i rappresentanti del movimento del Presidente della Regione Nello Musumeci - perchè una città come Trapani, che aspira a diventare capitale della cultura non può non avere un vero Teatro".