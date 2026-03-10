8 Marzo: "Il rispetto per le donne non è mai una concessione"

10/03/2026 21:45:00

Nella Giornata Internazionale della Donna, mentre si sprecano comunicati di circostanza e mimose, c’è chi riesce comunque a ricordarci quanto la strada verso una reale parità sia ancora in salita.

Succede a Trapani, dove il consigliere comunale Salvatore Daidone ha scritto sui social: «Auguri alle donne che meritano rispetto. Le altre imparino prima cosa significa».

«Parole che fanno riflettere – dichiara la Presidente dell’Assemblea provinciale del Partito Democratico, Valentina Villabuona – e che pongono una domanda molto semplice: chi stabilisce quali donne meritano rispetto e quali no? Il consigliere Daidone?

Personalmente spero di non rientrare tra le donne a cui il consigliere rivolge i suoi auguri, perché il rispetto non è un premio che qualcuno decide di concedere a chi ritiene all’altezza dei propri parametri.

Le donne si rispettano tutte, a prescindere dalle loro idee, dal loro carattere, dalle loro scelte o da quanto possano piacere o meno a qualcuno.

Il rischio di affermazioni come queste è quello di alimentare una cultura pericolosa: quella per cui il rispetto diventa condizionato e quindi, implicitamente, c’è sempre qualcuno pronto a sostenere che una donna “se la sia cercata”. Ed è esattamente la logica che troppo spesso si ritrova dietro le parole che colpevolizzano le vittime di violenza.

Questo è il clima con cui ancora oggi molte donne devono confrontarsi: un patriarcato tanto antiquato quanto resistente, che continua a giudicare, classificare e sminuire le donne.

Forse al consigliere Daidone servirebbe un corso sulle pari opportunità. Non è escluso in famiglia possa trovare autorevoli donne capaci di spiegargli perché certe uscite non sono solo poco eleganti, ma anche decisamente poco istituzionali e pericolose.

Questi episodi purtroppo non isolati, ci impongono di fare rete tra donne per contrastarle in ogni sede, politica e sociale, e per continuare a costruire insieme una società davvero paritaria.

Perché il rispetto non si concede a chi “se lo merita”.

Il rispetto si deve. Sempre.

Valentina Villabuona

Presidente PD



