Politica

» Vivavoce
10/03/2026 21:45:00

8 Marzo: "Il rispetto per le donne non è mai una concessione"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-03-2026/1773175441-0-8-marzo-il-rispetto-per-le-donne-non-e-mai-una-concessione.jpg

Nella Giornata Internazionale della Donna, mentre si sprecano comunicati di circostanza e mimose, c’è chi riesce comunque a ricordarci quanto la strada verso una reale parità sia ancora in salita.

 

Succede a Trapani, dove il consigliere comunale Salvatore Daidone ha scritto sui social: «Auguri alle donne che meritano rispetto. Le altre imparino prima cosa significa».

 

«Parole che fanno riflettere – dichiara la Presidente dell’Assemblea provinciale del Partito Democratico, Valentina Villabuona – e che pongono una domanda molto semplice: chi stabilisce quali donne meritano rispetto e quali no? Il consigliere Daidone?

 

Personalmente spero di non rientrare tra le donne a cui il consigliere rivolge i suoi auguri, perché il rispetto non è un premio che qualcuno decide di concedere a chi ritiene all’altezza dei propri parametri.

 

Le donne si rispettano tutte, a prescindere dalle loro idee, dal loro carattere, dalle loro scelte o da quanto possano piacere o meno a qualcuno.

 

Il rischio di affermazioni come queste è quello di alimentare una cultura pericolosa: quella per cui il rispetto diventa condizionato e quindi, implicitamente, c’è sempre qualcuno pronto a sostenere che una donna “se la sia cercata”. Ed è esattamente la logica che troppo spesso si ritrova dietro le parole che colpevolizzano le vittime di violenza.

 

Questo è il clima con cui ancora oggi molte donne devono confrontarsi: un patriarcato tanto antiquato quanto resistente, che continua a giudicare, classificare e sminuire le donne.

 

Forse al consigliere Daidone servirebbe un corso sulle pari opportunità. Non è escluso in famiglia possa trovare autorevoli donne capaci di spiegargli perché certe uscite non sono solo poco eleganti, ma anche decisamente poco istituzionali e pericolose.

 

Questi episodi purtroppo non isolati, ci impongono di fare rete tra donne per contrastarle in ogni sede, politica e sociale, e per continuare a costruire insieme una società davvero paritaria.

 

Perché il rispetto non si concede a chi “se lo merita”.

 

Il rispetto si deve. Sempre.

 

Valentina Villabuona 

Presidente PD









