Sicilia, scrive l'Ordine degli Psicologi sull'aumento delle indennità

11/01/2021 10:34:00

Gentile redazione di Tp24,

in relazione all'articolo "Sicilia. I vertici dell'Ordine degli Psicologi si aumentano il compenso. Ed è polemica" l'Ordine degli psicologi della Regione Siciliana chiede di fare alcune precisazioni:





"Ci stupiamo di fronte a tale ricostruzione incompleta e inesatta: lo dimostrano i bilanci, pubblici e consultabili sul sito dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana. L’incremento delle indennità - che saranno onnicomprensive - è pari a poco più del 9% rispetto alla media degli ultimi 3 anni ed è stato introdotto a seguito dell’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, di un sistema per il calcolo delle somme uguale per tutti gli Ordini.

Tra coloro che gridano allo scandalo ci sono ex consiglieri che in passato, con il metodo dei gettoni, hanno 'incassato' oltre 30 mila euro all’anno. Quello del gioco dei rimborsi o dei gettoni è un meccanismo poco controllabile che facilita chi non vuol far sapere quanto prende per la funzione che svolge. A noi questo meccanismo non piace, vogliamo essere trasparenti e per questo dichiariamo le nostre indennità senza sotterfugi o "finanza creativa".