Mazara, l'amministrazione invita gli operatori economici a registrarsi al portale "TuttoGare"

13/01/2021 14:00:00

Il Comune di Mazara del Vallo intende incrementare le attività del portale TuttoGare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

L'amministrazione invita gli operatori economici non ancora registrati al portale TuttoGare affinché si registrino e possano essere inseriti nell’elenco informatico di operatori per l’affidamento dei servizi arriva dal neo dirigente del settore “Servizi alla Città e alle Imprese” arch. Maurizio Falzone.

Non sono previsti termini di scadenza per l’iscrizione e l’elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti. Se però non si è iscritti non è possibile concorrere all’affidamento dei servizi e nel caso di iscrizione avvenuta dopo la pubblicazione di una procedura di gara non è possibile partecipare alle procedure in corso ma solo a quelle pubblicate in data successiva all’iscrizione.



CATEGORIE PREVISTE NELL’ELENCO che si compone di 4 sezioni:

Sezione I – Lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

Sezione II – Lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00;

Sezione III – Servizi di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016;

sezione IV – Forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016.

Ciascun operatore può presentare separate istanze per tutte le Sezioni, qualora in possesso dei requisiti specifici richiesti per l’iscrizione a ciascuna sezione.

Sarà inoltre facoltà della stazione appaltante utilizzare l’elenco operatori al fine di affidare direttamente agli stessi lavori, servizi o forniture di importo inferiore alla soglia prevista (40mila euro).

MODALITÀ PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO

La piattaforma telematica – denominata "Tuttogare" – fruibile mediante accesso al sito istituzionale www.comune.mazaradelvallo.tp.it oppure, in alternativa, direttamente mediante accesso all’indirizzo appalti.comune.mazaradelvallo.tp.it contiene il modello di registrazione.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, o dal suo procuratore speciale. In tal caso, unitamente alla domanda, deve essere trasmessa la copia autenticata della procura notarile. Si ricorda che la firma digitale non necessita di allegazione della Carta d’Identità. A seguito dell’informatizzazione della procedura di costituzione dell’elenco degli operatori economici, l’iscrizione a tale elenco informatico si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Mazara del Vallo.