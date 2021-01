Sicilia, scontro tra due auto. Muore una donna di 62 anni

13/01/2021 11:22:00

Maria Bottega, 62enne di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, è la vittima dello scontro tra due auto che si è verificato ieri nella zona industriale di Agrigento.

La donna, impiegata in una ditta che si occupa di rifiuti, era al volante di una Citroen C1 quando si è scontrata con una Honda Civic guidata da un 41enne di Cammarata. L'impatto è stato violentissimo e le due auto prima di finire fuori strada hanno abbattuto un palo della luce.

Entrambe le due persone coinvolte sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, l'uomo, fortunatamente ha riportato delle ferite non gravi. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i vigili urbani di Aragona intervenuti sul posto.

Sono tante le vittime della strada in Sicilia in questi primi giorni del 2021. Qui potete leggere un nostro articolo di oggi che racconta quanto accaduto dall'inizio dell'anno in provincia di Trapani, con tre giovani vite spezzate.