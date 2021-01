Marsala, i netturbini hanno paura a girare la notte. Ecco perchè

13/01/2021 14:58:00

Hanno paura a girare la notte, i netturbini di Marsala. Sono infatti, spesso, oggetto di piccole estorsioni, e furti, in alcuni casi anche del telefono cellulare. Insomma, raccogliere i rifiuti per le strade di Marsala, tra le 22 e l'alba, diventa sempre più pericoloso.

“E’ necessario garantire maggiore sicurezza per i lavoratori del servizio di raccolta rifiuti della EnergetikAmbiente in servizio notturno dalle 22 alle 4,20 per le strade della città di Marsala”.afferma il segretario generale Uil Trasporti Trapani Giuseppe Tumbarello, che a breve farà formale richiesta in tal senso presso gli uffici comunali.

“I lavoratori del turno di notte – afferma -, spesso e volentieri, vengono presi di mira da soggetti poco raccomandabili, che per lasciarli in pace a svolgere il proprio lavoro chiedono piccole somme di denaro o sottraggono effetti personali come telefoni cellulari. Diversi episodi sono già stati denunciati alle autorità competenti”.

Di qui l’appello di Tumbarello all’amministrazione comunale: “Chiediamo che vengano disposti maggiori controlli del territorio da parte della polizia municipale, in modo che i lavoratori della raccolta dei rifiuti si sentano più sicuri nello svolgimento delle loro mansioni”.