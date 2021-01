Erice: i canestri in mezzo ... alle strisce blu

15/01/2021 10:35:00

I canestri per giocare a basket in strada ... in mezzo alle strisce blu.

Accade ad Erice. La singolare posizione dei canestri tra gli stalli a pagamento è stata denunciata dalla consigliera Simona Mannina. Siamo in località Erice Capoluogo. "In mezzo alle strisce blu si inseriscono questi due canestri, l'amministrazione conosce questa situazione?".

Secondo Mannina "mettere due canestri non significa creare un campo da basket" e la situazione potrebbe anche creare dei pericoli. Segno di poca attenzione a ciò che succede nel territorio.