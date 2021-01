Ritorna il Premio di Poesia "La Cossyra", quest'anno la terza edizione

15/01/2021 11:30:00

Al via il bando per partecipare alla terza edizione del Premio Nazionale di Poesia "La Cossyra", organizzato dal nostro giornale.

Lo scorso anno il contest ha riscosso un grande successo di adesioni, che hanno visto mittenti anche dalla lontana Inghilterra.

Date le difficoltà attuali, su modalità della premiazione vi aggiorneremo in prossimità della data.

Intanto vi anticipiamo che i componimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2021, unitamente a video o audio dell'autore o chi per esso, in cui viene recitata la poesia. Questo al fine di facilitare, appunto, la pubblicazione dei vincitori.

Di seguito, il Bando.

Il concorso è aperto a chiunque sia originario di Pantelleria ovvero sia un suo estimatore e frequentatore, (in qualunque parte dell’Italia e del mondo si trovi) e desideri esternare la propria vena poetica sia in italiano che in vernacolo pantesco (preferito).

Il tema è “le pietre di Pantelleria” (intese come costruzioni, paesaggio, caratteristica, etc.).

I componimenti, corredati di numero telefonico, dovranno pervenire presso la nostra redazione esclusivamente via email: ilgiornaledipantelleria@gmail.com – Pagina

Ufficiale Facebook, entro il giorno 20 maggio 2021, ore 24,00.

Ai partecipanti viene inoltre chiesto di realizzare un video o audio in cui declamano il proprio componimento.

I brani verranno vagliati e selezionati da una giuria di letterati panteschi, già membri della Redazione de Il Giornale di Pantelleria;

Si procederà alla proclamazione di: primo premio per una poesia in italiano e primo premio per una poesia in vernacolo; secondo e terzo premio verranno scelti senza distinguo di lingua.

La proclamazione degli elaborati vincitori avverrà il 7 giugno 2020.

I componimenti vincitori verranno pubblicati su Il Giornale di Pantelleria e sulla pagina ufficiale: Premio Nazionale di Poesia “La Cossyra”

E, allora, penna alla mano e schiariamo la voce…