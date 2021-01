Erice: Carmela Daidone assessore 

15/01/2021 16:42:00

E' Carmela Daidone il quinto componente della Giunta comunale di Erice. A nominarla, il sindaco Daniela Toscano. Così Carmela Daidone è entrata a far parte della squadra assessoriale composta da Gianni Mauro, che ricopre anche la carica di vice sindaco, Paolo Genco, Vincenzo Di Marco e Rossella Cosentino che contestualmente, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliera comunale.

Il neo assessore, dopo avere accettato la carica, ha prestato giuramento pronunciando la formula di rito in presenza del vice segretario generale e della sindaca.

“Auguro buon lavoro alla neo assessora Daidone – ha commentato la sindaca Daniela Toscano – e sono certa che l’allargamento della squadra assessoriale, oltre a ristabilire la parità di genere tra i componenti, contribuirà a dare un ulteriore impulso all’azione amministrativa della mia Giunta fino al completamento del mandato elettorale. Conosco da tempo la consigliera Daidone che si è sempre contraddistinta per l’energia e l’entusiasmo con cui ha espletato gli incarichi ricoperti e sono sicura che si farà apprezzare nel nuovo incarico al servizio della nostra comunità. Nelle prossime ore provvederò alla riassegnazione delle deleghe agli assessori e con l’occasione voglio pubblicamente ringraziare Rossella Cosentino per il lavoro svolto in alcune importanti materie che verranno adesso assegnate alla nuova assessora.”