A Petrosino l'inaugurazione del primo cantiere edile "SuperBonus110"

15/01/2021 13:35:00

Inaugurato a Petrosino dalla "Van.In Costruzini Srl" il primo cantiere "SuperBonus 110". La Van.In azienda che opera nel settore delle costruzioni dal 2002, si occupa di costruzioni edili in genere ma anche di lavori stradali e in particolar modo di edifici civili ed industriali, di opere murarie per il miglioramento delle prestazioni energetiche, rifacimenti, restauri, demolizioni, manutenzione varie, compresi lavori idrici ed elettrici.

"Una giornata importante per la nostra azienda, per me e il mio socio Nicola Indelicato - afferma Antonio Vanella titolare della Van.In - e anche per il nostro cliente, Gaspare Laudicina, proprietario dell'immobile che sarà ristrutturato. Per la prima volta a Petrosino un cantiere con il "SuperBonus 110", da parte mia e del mio socio i ringraziamenti vanno al nostro architetto Giuseppe Pellegrino, ai consulenti Maurizio Culicchia e Luigi Ampola per la loro collaborazione per la parte burocratica, a padre Giacomo che inaugura il cantiere e ai nostri collaboratori, la nostra segretaria, Jessica Bonafede, e Gabriele Mandato, il nostro collaboratore che si occupa proprio del superbonus”.

"Si tratta di un intervento di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria - afferma l'architetto Pellegrino, direttore del cantiere -. Il tutto avviene migliorando energeticamente il fabbricato con la realizzazione di una coibentazione dell'involucro edilizio, pareti e tetto, e con il miglioramento degli impianti di riscaldamento e quello fotovoltaico".

"Oggi è sicuramente una bellissima giornata - le parole di Nicola Indelicato -. Abbiamo sempre creduto in questo progetto e finalmente siamo arrivati alla sua realizzazione".

"Un intervento di ristrutturazione moderno e interessante e ci vogliono aziende come la Van.In – commenta Maurizio Culicchia -, pronte e organizzate per offrire questo tipo di servizio ai clienti e lo possono fare soltanto avendo una staff pratico, veloce e competente come la Van.In”.

“Sono orgoglioso di questa azienda, l’ho vista nascere e crescere – le parole di Luigi Ampola - è sempre all’avanguardia e si prodiga sulle novità per cercare di portare avanti nuovi progetti e con uno staff come quello nostro siamo cresciuti un po’ tutti. Sono contento che siano i primi a Petrosino a poter fare questa pratica con il Bonus 110%”.