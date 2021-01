Marsala, Rino Passalacqua: "Il sindaco deve prendere delle decisioni e le sue responsabilità"

15/01/2021 06:00:00

Rino Passalacqua consigliere comunale di opposizione a Marsala. Dopo tre mesi di amministrazione Grillo si può fare un primo bilancio?

Io credo che dopo tre mesi si possa fare un primo bilancio, mettendo in conto che una macchina così elaborata come quella amministrativa per andare a rodagio ha bisogno di un po’ di mesi a maggior ragione oggi visto il periodo così difficile che stiamo vivendo per via della pandemia. Dico, però, che si è vista un’amministrazione poco propensa ad assumersi delle responsabilità per quanto riguarda la gestione della sicurezza e della salute pubblica e, invece, si è vista una grande energia propulsiva nel dare incarichi e nel dare prebende. Questo si scontra un po’ con quelle che sono le vicissitudini della collettività, credo che quello di cui ci sia bisogno adesso è una maggiore assunzione di responsabilità e capire che il momento che stiamo vivendo è epocale, è drammatico, e abbiamo bisogno di un sindaco che guidi la comunità a venirne fuori. Così, purtroppo, fino a questo momento non è stato.

Passalacqua, voi come opposizione avete chiesto un intervento settoriale in maniera specifica a questa maggioranza?

Noi abbiamo dato “credito” a questa maggioranza, abbiamo cercato di capire il momento di avvio dell’amministrazione, non siamo stati feroci nel pungolarla. Credo che al momento sia dovere di tutti mettere in campo tutte quelle azioni per la salvaguardia della salute pubblica. E questa amministrazione è stata molto latitante in questo senso. E’ dal 3 di novembre che i sindaci italiani possono interdire le aree e invece si sta intervenendo solo ora. Abbiamo visto per il periodo delle feste a Marsala, bivacchi di persone e per il giorno di apertura dei saldi, sembrava di essere a Manhattan. Noi siamo stati completamente fermi di fronte al progredire di comportamenti non adeguati al momento di difficoltà che viviamo e lo vedevamo tutti. Nei giorni scorsi sono state elevate 15 multe in un giorno, ma vorrei capire dal 3 novembre ad oggi, quante multe sono state elevate per i trasgressori delle norme anti-covid.

Consigliere Passalacqua, secondo lei c’è la volontà del sindaco di agire per non agire e facendo poi scegliere gli altri di fatto?

Io non conosco il sindaco Grillo sulle azioni politiche che ha fatto in passato, non ne ho memoria. Ma è storia di tutti i giorni che tende a trasferire agli altri la responsabilità e non agire. Lo stiamo vedendo con il commerciale. Noi abbiamo speso soldi pubblici per completare il tribunale vecchio e unificare gli uffici del Comune, e ora si parla anche del fatto che al consiglio comunale verrà proposto di capire, che cosa si deve fare con il commerciale. Credo che tutte queste non prese di posizione siano un modo per perdere tempo, per spogliarsi di responsabilità, per non decidere, e così tra uno, due o tre anni rimanere tutti per come siamo e intanto si fanno contenti tutti.

A Proposito di consiglio comunale, perché nonostante la pandemia e i numeri così elevati di contagi in città, si continua a riunire in presenza e non dà remoto. L’istituzione non dà un buon esempio così.

Sono d’accordo, all’ultimo consiglio comunale ho partecipato da remoto, forse sono stato l’unico e tutti gli altri erano nelle proprie poltrone. Credo che l’esempio che stiamo dando come classe politica sia pessimo. Lo stiamo vedendo in questi mesi, dagli incontri e dai momenti di aggregazione della classe politica, sono stati di pessimo esempio per tutta la collettività. Penso che si debba cambiare passo e capire che stiamo vivendo un momento davvero drammatico. Si deve discutere di covid e si continuano a fare riunioni e contro riunioni di capigruppo nelle segrete stanze. Ci vuole un sindaco che prenda delle decisioni, io non ho mai visto un inattivismo del genere. Su questo punto di vista sono arrabbiatissimo, non mi interessa nulla degli incarichi che dà l’amministrazione anche se vedo che è molto attiva in questo ambito, ma sulla salute pubblica dei cittadini che cosa dobbiamo fare, chi si deve coinvolgere, la governance, la governance baby e il consiglio baby? Qui siamo in un momento particolare e la pandemia è oggi non è tra un anno.

Rino Passalacqua, cosa ne pensa dell’ultimo assessore nominato dal sindaco Grillo, Peppe D’Alessandro?

Non lo conosco, ma devo dire che me ne parlano tutti bene chi conosce il dottor D’Alessandro, sono molto fiducioso.

Cosa ci dice della crisi del Governo nazionale?

Dico che Renzi ha fatto bene a puntare su alcune questioni. Credo che i pungoli di Renzi siano stati pertinenti nel migliorare il recovery plan. Ora però dico che non possiamo permetterci di consegnare il governo dello Stato italiano a Meloni e Salvini, questo va a prescindere da qualsiasi cosa.