Sabato 16 gennaio su Rmc101 torna "Voglio Vivere così" con Pascal

15/01/2021 11:18:00

Da sabato 16 gennaio sulle frequenze di RMC101 ritorna la voce di Pascal con il nuovo format di "Voglio Vivere così".

In diretta ogni sabato mattina il nuovo palinsesto di Rmc101 prevede in onda "I signori del villaggio" con Riky e Geppo dalle 8.30 alle 11.00; a seguire Antonio Mistretta con Rmc101 Orbital fino alle 12.30 e per concludere la prima parte della giornata per l'appunto con "Voglio Vivere così" con Pascal fino alle ore 14.00.

La prima puntata vedrà ospiti Francesco Culcasi organizzatore del festival "The Djonn Experience" e Mirko Tumbarello Dj.