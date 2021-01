Sicilia, due morti e sei feriti in due incidenti stradali

16/01/2021 10:25:00

Due morti e sei feriti in due tragici incidenti avvenuti in poche ore in Sicilia.

Un incidente si è verificato sull'autostrada Catania-Palermo, al km 10, fra Trabia e Casteldaccia. Un pulmino con sette persone a bordo, operai di rientro da un cantiere di lavoro, si è scontrato con un tir fermo forse per un avaria o in sosta a causa del maltempo. L'impatto sarebbe stato violentissimo.

La polstrada ha effettuato i rilievi per ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente. Il bilancio dello scontro è di un morto e sei feriti. La vittima sarebbe deceduta durante il trasporto all'ospedale Civico di Palermo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del 118. Il traffico non è interrotto.

A Palermo un altro incidente mortale: un pedone è stato investito da un'auto in via Sacco e Vanzetti, nei pressi del civico 48. Morta sul colpo è una donna del 1965. L'auto si è data subito alla fuga, sul posto la municipale per acquisire eventuali immagini di videosorveglianza della zona.