Coronavirus, oggi Sicilia seconda in Italia per numero di nuovi casi

16/01/2021 18:06:00

Sono 1.954 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 25.097 tamponi effettuati.

Quello della Sicilia è il secondo dato più alto in Italia, davanti c'è solo la Lombardia che ha 2.134 casi. Alto anche il numero di morti che sono 38 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 39). Sono 1.509 i guariti oggi mentre gli attuali positivi aumentano di 407 unità. Aumentano anche i numeri dei ricoveri anche se in maniera più lenta rispetto ai giorni scorsi: ci sono 2 posti occupati in più in terapia intensiva (per un totale di 212) mentre i ricoveri in regime ordinario crescono di 3 unità.

La distribuzione nelle province vede Catania con 443, Palermo 423, Messina 434, Trapani 189, Siracusa 154, Ragusa 51, Caltanissetta 120, Agrigento 76, Enna 64.