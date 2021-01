Marsala e la zona rossa. Piazze e strade vuote. Le immagini

17/01/2021 14:51:00

Da Porta Garibaldi a via Roma e alla via XI Maggio, non c'è un'anima viva in giro a Marsala, solo i mezzi dei vigili urbani. E' così la prima domenica "rossa" in città.

Marsala fantasma è un dejavu, l'abbiamo vista la scorsa primavera con il lockdown, oggi è la stessa cosa con la zona rossa, come vediamo nelle foto scattate pochi minuti fa.

Una città spettrale, strade e piazze vuote, negozi chiusi, immagini desolanti che non avremmo voluto più vedere e che, con un maggior rispetto delle misure per contenere il contagio, si potevano evitare.