"Trasferirsi a vivere in Moldavia: come passare dall'italianità al moldavismo", il libro di Emanuele Petrini

18/01/2021 21:31:00

"Trasferirsi a vivere in Moldavia: come passare dall'italianità al moldavismo" de Le Guide MolloTutto Vol. 2, è un libro autobiografico di Emanuele Petrini. Il racconto della sua avventura che lo ha trasformato da Italiano a Moldavo. Un trattato di come e cosa si deve fare per trasferirsi in Moldavia o in qualsiasi altro paese del mondo, condito da un modo unico per spiegare le cose e anche da un destino fantozziano nel subire certe situazioni.

Emanuele è un Italiano in sapore di Moldavo che qualche anno fa è riuscito ad arrivare alla agognata pensione in Italia e causa di forza maggiore, con moglie, moldava, e due figli, è emigrato alla veneranda età di 53 anni senza conoscere il paese scelto, senza conoscerne lingua, usi e costumi né tantomeno la legislazione vigente.

Il libro di Emanuele Petrini è disponibile su Amazon al seguente link. Presto oltre alla versione digitale ci sarà anche la versione cartacea.