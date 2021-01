Trapani. Il caso assistenti alla comunicazione. Cgil: "Unico responsabile è la cooperativa"

20/01/2021 14:35:00

Leggo un Vostro articolo che, solo e soltanto a parere del sottoscritto, rischia di dare un'errata informazione e soprattutto lede l'immagine degli Assistenti alla Comunicazione.

Ritengo doveroso fare alcune precisazioni circa la responsabilità, maldestramente attribuita da questo articolo, ai dipendenti e alla Filcams Cgil che li rappresenta.

Nella fattispecie, non assistiamo affatto al paradosso in cui vige il famoso detto "tra i due litiganti il terzo gode". Qui nessuno gode!

Dunque:

E' corretto dire, piuttosto, che grazie alla loro professionalità, al loro affetto verso gli alunni e al grande senso di responsabilità, gli ASACOM non hanno mai abbandonato per un solo giorno i destinatari del servizio, nonostante non siano retribuiti da diversi mesi.

E' corretto dire, per giusto dovere di cronaca, che i contratti di lavoro non sono, ad oggi, stati attivati!

E' corretto dire, piuttosto, che la Filcams Cgil di Trapani e gli assistenti alla comunicazione, nei giorni scorsi hanno diffidato la Cooperativa Azione Sociale ad attivare immediatamente i contratti di lavoro al fine di garantire, ai disabili, il legittimo servizio per il quale, il libero consorzio di Trapani, in data 4 gennaio 2021, con procedura di urgenza, ha emesso ordine di avvio in coincidenza della riapertura delle attività scolastiche.

E' corretto dire che, nonostante il Prefetto di Trapani e il Segretario Generale del Libero Consorzio abbiano, con determinazione, chiesto alla cooperativa Azione Sociale la data certa dell'avvio del servizio, quest'ultima non abbia risposto.

Infine, è corretto dire che l'unico soggetto, responsabile ed inadempiente, è la cooperativa e non altri.

Il Segretario Provinciale

(Anselmo Gandolfo)