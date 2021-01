Sicilia, focolaio Covid al Civico. Chiuso il reparto di cardiologia

21/01/2021 11:18:00

Ancora focolai di Coronavirus negli ospedali siciliani. Alcuni pazienti e sanitari del reparto di Cardiologia del Civico di Palermo sono positivi e al momento i ricoveri sono sospesi, tranne nel caso in cui si tratta di urgenze.

Anche la Cardiologia del Policlinico era stata chiusa per lo stesso motivo. I pazienti erano stati dirottati nei reparti Covid e il reparto chiuso ai ricoveri in attesa della sanificazione.

E aumentano i casi in Medicina d’urgenza del Civico con 21 contagiati: 12 pazienti, 7 infermieri, 2 medici. Altri due operatori sono in attesa dell’esito del tampone. I ricoveri anche in questo reparto sono stati sospesi. Tutti i sanitari della Medicina d’urgenza erano stati vaccinati con la prima dose del vaccino Pfizer fra il 31 dicembre e il 7 gennaio.