Aggiornamento sul Coronavirus. Marsala 643, Trapani 633, Mazara 426

21/01/2021 17:50:00

Tornano ad aumentare gli attuali positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. Diminuiscono i positivi a Marsala e Mazara, mentre cresce il dato a Trapani.



Sono 2921 gli attuali positivi nel territorio, 71 in più rispetto a ieri.

Resta Marsala la città con più contagiati, 643, ma sono 23 in meno rispetto a ieri. A Trapani oggi sono 633 gli attuali positivi (ieri erano 601). 40 positivi in meno a Mazara del Vallo, che oggi conta 426 contagiati. Non ci sono stati decessi oggi (restano 161 in totale dall'inizio della pandemia). I guariti totali sono 5906, 34 in più. In terapia intensiva sono ricoverate 13 persone (+1), mentre in regime ordinario sono 116 (-1). Sono stati fatti 822 tamponi molecolari e 409 test per la ricerca dell'antigene.



Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 207, Buseto Palizzolo 16; Calatafimi-Segesta 12; Campobello di Mazara 40; Castellammare del Golfo 89; Castelvetrano 250; Custonaci 19; Erice 222; Favignana 26; Gibellina 73; Marsala 643; Mazara 426, Paceco 79; Pantelleria 9; Partanna 19; Petrosino 50; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 13, San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 8; Trapani 633; Valderice 76; Vita 8.