Aggiornamenti sul coronavirus: Trapani 685, Marsala 648, Mazara 414 ...

22/01/2021 14:03:00

Trapani con 684 è in testa nella triste classifica dei casi di coronavirus in provincia. E' quanto emerge dal bollettino di oggi 22 Gennaio 2021.

Aumentano un po' dappertutto i casi, e a Trapani il balzo in avanti fa passare al secondo posto Marsala. Ci sono altre due vittime.

Sono 3021 gli attuali positivi nel territorio.

Le due nuove vittime portano il totale dei decessi a 163.

I guariti totali sono 5963. In terapia intensiva sono ricoverate 12 persone, mentre in regime ordinario sono 116, valore stabile. Sono stati fatti 644 tamponi molecolari e 494 test per la ricerca dell'antigene.



Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 219, Buseto Palizzolo 16; Calatafimi-Segesta 18; Campobello di Mazara 47; Castellammare del Golfo 89; Castelvetrano 257; Custonaci 19; Erice 236; Favignana 26; Gibellina 75; Marsala 648; Mazara 414, Paceco 84; Pantelleria 9; Partanna 20; Petrosino 53; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 13, San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 7; Trapani 684; Valderice 76; Vita 8.