Sicilia, il bollettino del 22 Gennaio. In provincia di Trapani +152 nuovi casi

22/01/2021 17:43:00

In provincia di Trapani +152 nuovi casi

Vediamo il bollettino sull’emergenza Coronavirus oggi, 22 Gennaio 2021, in Sicilia.

Ci sono 1.355 nuovi casi. In totale, dall’inizio della pandemia, sono 127.719. Gli attualmente positivi accertati nelle ultime 24 ore nel territorio siciliano sono 47.289.

Si registrano altri 32 morti, per un totale di 3.161 persone fin qui decedute.

I guariti sono 932 persone. Il totale di guariti in Sicilia sale a quota 77.269.

Attualmente i ricoverati con sintomi sono 1.441, di questi 222 in Terapia Intensiva, per un totale di 1.663 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 45.626 persone.

Ecco nel dettaglio i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi):

Catania: 36.370 (356)

Palermo: 34.754 (289)

Messina: 16.495 (297)

Trapani: 9.032 (152)

Siracusa: 8.594 (106)

Ragusa: 7.770 (32)

Caltanissetta: 5.724 (51)

Agrigento: 5.007 (56)

Enna: 3.973 (16)