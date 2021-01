Trapani, i Misteri anche quest'anno, probabilmente, saltano

22/01/2021 08:32:00

Anche quest'anno la secolare processione dei Misteri di Trapani è a rischio a causa dell'emergenza pandemica. A lanciare l'allarme è il sindaco Giacomo Tranchida e già si studiano possibili soluzioni affinchè i trapanesi possano rivivere una tradizione assai sentita in città e non solo.

“Per la Settimana Santa – spiega il primo cittadino – stiamo pensando ad una piattaforma on line con la collaborazione degli altri sindaci della provincia. Ne parleremo con l'Unione Maestranze e con il vescovo Fragnelli”.

Già lo scorso mese di aprile, la processione era stata sospesa. In quel periodo, infatti, Trapani era, come tutta Italia, in lockdown. Una ferita per la città. E quest'anno il rischio è che possa accadere di nuovo. A rischio anche le processioni delle due Madonne che aprono la Settimana Santa.