Trapani, il caso Zaccarini. Interviene la Camera Penale 

23/01/2021 10:19:00

Sulla mancata riconferma dell'avvocato Massimo Zaccarini nel Cda di Atm, interviene la Camera penale di Trapani che “esprime piena solidarietà al collega”.

Ecco la lunga nota in difesa di Zaccarini, estromesso dal sindaco Giacomo Tranchida dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda che si occupa di trasporto pubblico.

“La nostra idea sul ruolo del difensore non può essere macchiata ed umiliata da scelte politiche, espressione di un senso comune, diffuso e soffocante, che non ci appartiene.

In un paese che vede sepolte nel dimenticatoio le figure autorevoli della nostra cultura giuridica liberale, occorre richiamare il rispetto dei sacri principi costituzionali dagli attacchi di opportunisti fautori di una purezza apparente, soprattutto quando assistiamo a decisioni da parte degli organi politici che, invece di elevare e costruire baluardi a difesa dei valori irrinunciabili, macchiano i ruoli degli attori di una determinata vicenda sostenendo ragioni di “opportunità” al solo fine di poter dire ad alta voce: io sto dall’altra parte, dalla parte del senso comune.

Non possiamo tollerare la continua identificazione tra il difensore e la semplice indagine che riguarda l’assistito e, peggio, l’insinuazione di complicità con l’assistito. Non è tollerabile che si identifichi l’avvocato con l’assistito e quest’ultimo (che è presunto innocente di un fatto che il processo, e solo il processo, accerterà) con il crimine. E dunque non è tollerabile che, per transitività, si identifichi l’avvocato con il crimine (“il complice”).

Un difensore che ricopre cariche all’interno di organi amministrativi pubblici ha l’obbligo di comunicare l’assenza di profili di incompatibilità rispetto al caso che lo vede impegnato e ciò per consentire all’organo politico di poter sempre giustificare il proprio operato.

Da quanto a nostra conoscenza, e senza voler entrare nel merito della vicenda penale, sappiamo che l’avvocato Zaccarini ha informato il Sindaco di Trapani dell’insussistenza di ragioni di incompatibilità con l’incarico assunto nell’operazione Ruina; comunicazione che ha ricevuto anche la conferma da parte del Collegio Sindacale dell’Azienda e dall’Organo di Vigilanza anticorruzione e trasparenza.

Ciononostante, il Sindaco di Trapani ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’ATM, ma non ha riconfermato l’avvocato Zaccarini perché aveva assunto la difesa di un indagato”.

La Camera Penale di Trapani non sta a guardare e non ha paura del senso comune; preferisce stare dalla parte del buon senso e di chi ancora crede nei valori costituzionali della difesa”.