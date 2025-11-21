Sezioni
Economia

» Professioni
21/11/2025 12:00:00

"Da 5 a 50 milioni". Oltre 500 imprenditori si sono incontrati a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763719234-0-da-5-a-50-milioni-oltre-500-imprenditori-si-sono-incontrati-a-marsala.jpg

Successo per l'evento "Da 5 a 50 Milioni", che si è svolto presso le storiche Cantine Florio di Marsala e  che si conferma l'appuntamento manageriale più grande mai organizzato nella provincia di Trapani.

 

L'iniziativa, promossa da OSM Partner Trapani, ha registrato oltre 700 iscrizioni e più di 500 imprenditori e professionisti in sala, un dato che testimonia la crescente attenzione del territorio verso la cultura d'impresa e gli strumenti di crescita aziendale.

Durante l'incontro, l'esperto di sviluppo imprenditoriale Paolo Ruggeri ha presentato in anteprima regionale il suo nuovo libro "Da 5 a 50 Milioni", illustrando strategie, metodi e casi studio delle aziende che oggi riescono a crescere con velocità e solidità.

 

L'evento – totalmente gratuito e organizzato da privati – ha raccolto feedback entusiasti da parte dei partecipanti, che hanno riconosciuto sia l'alto valore dei contenuti proposti sia la qualità dell'organizzazione.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di due imprenditori del territorio, Baldassare Pipitone e Maurizio Culicchia, che hanno scelto di investire nella diffusione di una vera cultura manageriale nella Sicilia occidentale, convinti che lo sviluppo passi dalla formazione e dal confronto tra imprenditori.









