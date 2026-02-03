Sezioni
03/02/2026 15:34:00

Ingegneri di Trapani, al via il Corso Base per Professionisti Antincendio

 È stato avviato nei giorni scorsi, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, il Corso Base per Professionisti Antincendio, un articolato percorso di formazione specialistica destinato a ingegneri, architetti, geometri e periti. 
 

Il corso, strutturato come un Master professionalizzante, permetterà ai partecipanti di ottenere l’abilitazione alla figura di professionista antincendio, con conseguente iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011.

Il progetto formativo è finalizzato a trasmettere ai tecnici le principali metodologie operative necessarie per individuare e definire i requisiti di sicurezza antincendio, sia per le opere di edilizia civile sia per le strutture e gli impianti a carattere industriale.

 

Il programma didattico si svolge interamente in modalità webinar (FAD), in conformità alle disposizioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Le docenze sono affidate a funzionari, dirigenti ed esperti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e . Il corso, che vede la partecipazione di 102 iscritti, si concluderà con una prova finale davanti alla Commissione nominata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Sicilia, requisito indispensabile per l’abilitazione e l’inserimento negli elenchi ufficiali dei professionisti antincendio.
 

Il corso è promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, in co-organizzazione con altri 20 Ordini degli professionali di tutta Italia da nord a sud, ed è realizzato con la collaborazione della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani.
