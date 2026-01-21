Trapani: Leonardo Galatioto confermato presidente del Sindacato Titolari di Farmacia

21/01/2026 20:00:00

È stato rinnovato il Consiglio Direttivo del Sindacato Titolari di Farmacia della Provincia di Trapani per il triennio 2026-2028. L’Assemblea ha riconfermato alla Presidenza il Dott. Leonardo Galatioto, con un voto plebiscitario corrispondente quasi al totale dei votanti, sancendo così la fiducia della categoria nella guida già in carica.

L’intera compagine da lui guidata è stata confermata. Nel corso della riunione di Consiglio del 19 gennaio 2025 sono state attribuite le altre cariche del Direttivo:

Vice Presidente : Dott. Roberto Blunda

: Dott. Roberto Blunda Segretario : Dott. Biagio Gallo

: Dott. Biagio Gallo Tesoriere : Dott. Vincenzo Fabio Rodriquenz

: Dott. Vincenzo Fabio Rodriquenz Vice Presidente “Rurale”: Dott.ssa Sara Chiavello, Presidente del Consiglio dei Rurali

Il Consiglio Direttivo comprende anche i Consiglieri: Dott.ssa Laura Giurlanda e Dott. Giuseppe Bevilacqua.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati confermati: Dott. Giovanni Bevilacqua, Dott. Vincenzo Benenati e Dott. Giorgio Amabile.

Il Collegio dei Probiviri è composto dai Dott. Rosario Obiso, Mario Giglio e Rocco Moceri.

Infine, il Collegio dei Rurali, oltre alla Presidente Dott.ssa Sara Chiavello, vede confermate le Dott.sse Clara Siragusa e Iolanda Giacalone.

Con questo rinnovo, il Sindacato conferma continuità e stabilità nella rappresentanza dei titolari di farmacia della provincia, rafforzando il legame tra professionisti e territorio.



