Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Professioni
21/01/2026 20:00:00

Trapani: Leonardo Galatioto confermato presidente del Sindacato Titolari di Farmacia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/trapani-leonardo-galatioto-confermato-presidente-del-sindacato-titolari-di-farmacia-450.jpg

 È stato rinnovato il Consiglio Direttivo del Sindacato Titolari di Farmacia della Provincia di Trapani per il triennio 2026-2028. L’Assemblea ha riconfermato alla Presidenza il Dott. Leonardo Galatioto, con un voto plebiscitario corrispondente quasi al totale dei votanti, sancendo così la fiducia della categoria nella guida già in carica.

 

L’intera compagine da lui guidata è stata confermata. Nel corso della riunione di Consiglio del 19 gennaio 2025 sono state attribuite le altre cariche del Direttivo:

  • Vice Presidente: Dott. Roberto Blunda
  • Segretario: Dott. Biagio Gallo
  • Tesoriere: Dott. Vincenzo Fabio Rodriquenz
  • Vice Presidente “Rurale”: Dott.ssa Sara Chiavello, Presidente del Consiglio dei Rurali

 

Il Consiglio Direttivo comprende anche i Consiglieri: Dott.ssa Laura Giurlanda e Dott. Giuseppe Bevilacqua.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati confermati: Dott. Giovanni Bevilacqua, Dott. Vincenzo Benenati e Dott. Giorgio Amabile.
Il Collegio dei Probiviri è composto dai Dott. Rosario Obiso, Mario Giglio e Rocco Moceri.
Infine, il Collegio dei Rurali, oltre alla Presidente Dott.ssa Sara Chiavello, vede confermate le Dott.sse Clara Siragusa e Iolanda Giacalone.

Con questo rinnovo, il Sindacato conferma continuità e stabilità nella rappresentanza dei titolari di farmacia della provincia, rafforzando il legame tra professionisti e territorio.

 

 

 

 

 

 









Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...