Da Trapani all'Ariston: Nino Grammatico firma il look delle star di Sanremo 2026

26/02/2026 17:00:00

Per il sedicesimo anno consecutivo Nino Grammatico torna dietro le quinte del Festival di Sanremo. L’hair stylist e make-up artist trapanese è già all’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, dove curerà l’immagine di artisti e ospiti.

Un appuntamento ormai fisso per il professionista trapanese, che anche quest’anno farà parte dello Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno – Partnership BRS Italia S.R.L., realtà di riferimento nel settore beauty per le grandi produzioni televisive.

Tra gli artisti affidati alle sue mani ci sono Nicolò Filippucci, tra le nuove proposte del Festival, e Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, rapper e cantautore bolognese al debutto nella categoria Big. Per entrambi Grammatico sta realizzando acconciature e make-up studiati nei minimi dettagli, in linea con l’identità artistica e l’immagine scelta per il palco dell’Ariston.

«Ogni anno Sanremo è un’emozione che si rinnova – racconta Nino Grammatico –. Nonostante siano sedici anni che partecipo, l’adrenalina resta immutata. È un’esperienza fondamentale non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Il confronto continuo con le tendenze più innovative del settore è essenziale per la nostra crescita. Lavorare dietro le quinte del Festival significa essere protagonisti dell’evoluzione del beauty contemporaneo».

Un orgoglio anche per Trapani, che attraverso uno dei suoi professionisti più noti nel settore dell’hairstyling continua a essere rappresentata in uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia. Il salone di Nino Grammatico si trova in via Conte Agostino Pepoli 146, punto di riferimento in città per chi cerca acconciature e make-up professionali.

Grammatico è disponibile a rilasciare interviste telefoniche e via FaceTime per raccontare aneddoti e curiosità dal dietro le quinte del Festival 2026, ogni giorno dalle 9 alle 11 e dalle 13 alle 14.



