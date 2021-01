Sarà gara vera per Marsala Volley a Sassuolo. Le parole della vigilia di Amadio

23/01/2021 12:38:00

Raggiunto il primo traguardo prefissato di stagione, il successo mediano su Exacer Montale ha avuto l'effetto benevolo, con uno schiocco di dita, di aumentare a quattro le partite vinte (Pinerolo, Sassuolo, Club Italia e Montale) consecutivamente dalle giovani azzurre e di elevare dalla quinta alla terza piazza occupata anche da Pinerolo una Sigel forte delle trenta lunghezze raggruppate a due gare dal termine di stagione regolare e con una partita in meno della prossima avversaria Green Warriors Sassuolo la quale, saluterà domenica sera stessa alla Consolata al contrario della compagine di Amadio (che deve recarsi ancora al Centro Federale Pavesi di Milano per la disputa del quarto ed ultimo match di recupero, ndc), una positiva prima fase che ha fruttato alle neroverdi emiliane ventotto punti che significano quinto posto, a un passettino dall'aritmetica Pool Promozione che dista un punto (indipendentemente dal risultato della Futura contro Pinerolo). Bilancio quasi in parità tra gare vinte (nove) e gare perse (otto), la formazione allenata da Enrico Barbolini ha tra le armi migliori senz'altro l'attacco. Le "bocche di fuoco" prendono i nomi del capitano e banda Karola Dhimitriadhi ex Mondovì e Martignacco, l'enfant-prodige Olga Antropova nel ruolo di opposto e la schiacciatrice della Nazionale argentina Sol Solinas Candela. Per la 18^ e ultima giornata del girone di ritorno la Sigel in questo big-match per l'alta quota torna in esterna. Ciò non accadeva dal 19 dicembre 2020, quando andò a misurarsi in Piemonte, a Pinerolo. Le lilybetane così ricambieranno la visita delle loro colleghe effettuata la passata settimana, recandosi domani nel Modenese con un volo aereo da Palermo. Le sigelline, in vista dell'aspra lotta sportiva che attende loro, bene faranno a indossare elmo e ascia da guerra (in senso figurato) con un Sassuolo, uscito sconfitto dal PalaBellina, certamente desideroso di riscatto e di terminare la regular-season con un risultato prestigioso. Sabato pomeriggio per la truppa azzurra primo approccio e ambientamento con le dimensioni del campo di gioco del PalaConsolata attraverso un allenamento tecnico tipico da vigilia di match ufficiale. Domenica mattina è prevista la classica rifinitura.

Nel match di andata giocato martedì 12 gennaio 2021 si consumò a margine di una gara assai tirata e ad alta tensione agonistica un tie-break. Sotto due set a uno nel computo dei giochi per Marsala risultarono decisivi i colpi di coda nel finale di quarto set delle attaccanti azzurre Gillis, Mazzon e Pistolesi, con Marsala che al quinto fece di un sol boccone Sassuolo, aggiudicandosi l'incontro con un eloquente 15-6. Qui di seguito i parziali così giocati nel concentramento del PalaBellina: [25/22; 23/25; 17/25; 25/18; 15/6]. Migliori in campo a pari merito Gillis e Pistolesi, capitan Karola Dhimitriadhi per quanto concerne le ospiti.

Sigel Marsala Volley: Caruso 13, Demichelis 1, Gillis 18, Parini 8, Mazzon 18, Pistolesi 17, Vaccaro (L), Caserta, Soleti, Colombano, Mistretta (L). n.e: Nonnati. Coach: Daris Amadio; vice: Francesco Campisi; Ass: Maurizio Negro

Green Warriors Sassuolo: Civitico 7, Spinello 4, Salinas 5, Fornari 5, Antropova 23, Dhimitriadhi 25, Falcone (L), Zojzi 4, Pelloni (L) 1, Pasquino 1. ne: Magazza, Busolini. Coach: Enrico Barbolini, vice: Filippo Guidotti

Arbitri: Giovanni Ciaccio di Palermo e Sergio Pecoraro di Altofonte (Pa)

Note: Gara giocata a "porte chiuse" per le norme anticontagio da SARS-CoV-2

<<Ci sono poche parole da dire arrivati a questo punto della stagione regolare. Di certo, penso che adesso abbiamo l'obiettivo di fare più punti possibili visto che questi verranno portati con noi nella seconda fase, quindi penso le ragazze sappiano già l'importanza della prossima e delle partite future. Sassuolo è un'ottima squadra con attaccanti importanti. Io ritengo che, come all'andata, dovremmo essere bravi e volitivi in difesa sapendo che ci saranno dei momenti in cui il loro gioco ci renderà la vita difficile, ma, attenzione, lo stesso varrà per loro>>.

Poche ore dopo avere raccolto l'undicesima vittoria della sua squadra,ha parlato del match di domenica 24 a Sassuolo. Questa la sua riflessione:

La copertura del live streaming come al solito è ad appannaggio di "LVF TV", la web-tv della Lega Volley Femminile. Altri modi per avere contezza sull'andamento in tempo reale dell'incontro saranno l'aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it o dalla pratica app della Lega Volley Femminile.

Gli arbitri dell'incontro in oggetto saranno il 1°arbitro Piera Usai di Milano e il 2° arbitro Paolo Scotti di Cremona Lodi. Fischio di inizio in perfetto orario federale: alle ore 17h00 di domenica 24 gennaio in un PalaConsolata che disporrà delle "porte chiuse" per il proliferarsi del periodo pandemico.

Emanuele Giacalone