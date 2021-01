Valderice, ricordato il giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto

25/01/2021 17:52:00

Il Covid non ferma la memoria. Ricordato il giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, barbaramente ucciso 38 anni fa a Valderice.

Nonostante la pandemia rallenti il nostro vivere, - dice il sindaco Francesco Stabile - non possiamo non creare momenti che tengano vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per gli ideali di giustizia e di libertà, tentando di liberare la nostra terra dai tanti mali che l'affliggono”.



“La lotta contro la mafia e il malaffare – prosegue - non è qualcosa da tenere in disparte, anche in un periodo storico in cui la nostra attenzione è condizionata da altri eventi. Le Istituzioni hanno il dovere di tenere alto il senso della giustizia, del bene comune e dell'uguaglianza, contrastando anche il senso della rassegnazione.



È essenziale – conclude Stabile -coltivare la fiducia nelle Istituzioni, la possibilità di sentirsi alleati con lo Stato nel contrapporsi al sistema mafioso”.