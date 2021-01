Aggiornamento sul Coronavirus. Trapani 656, Marsala 593, Mazara 401. 11 i decessi

25/01/2021 15:53:00

Ancora una leggera diminuzione degli attuali positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. Rispetto a venerdì scorso, giorno dell’ultimo rilevamento, si registrano 11 nuovi decessi che portano il totale a 174 (venerdì 163) dall’inizio dell’epidemia.

Sono 2912 (venerdì erano 3021) gli attuali positivi nel territorio, secondo l'aggiornamento di oggi, lunedì 25 gennaio 2021. Trapani è la città con più contagi 656, Marsala si piazza al secondo posto con 593, segue poi Mazara con 401. I guariti totali sono 6227 (venerdì erano 5963). In terapia intensiva sono ricoverate 12 persone, mentre nei reparti in regime ordinario si trovano 113 ricoverati. Sono stati fatti 918 tamponi molecolari e 931 test per la ricerca dell'antigene.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 217, Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 17; Campobello di Mazara 55; Castellammare del Golfo 95; Castelvetrano 259; Custonaci 17; Erice 244; Favignana 28; Gibellina 69; Marsala 593; Mazara 401, Paceco 72; Pantelleria 7; Partanna 18; Petrosino 52; Poggioreale 0; Salaparuta 1; Salemi 14, San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 8; Trapani 656; Valderice 64; Vita 8.