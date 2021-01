Meteo Sicilia: pioggia e gran freddo oggi su tutta l'Isola 

26/01/2021 07:00:00

Pioggia, temporali, vento e temperature giù oggi su tutta la Sicilia, a cominciare dalla provincia di Trapani, dove ha piovuto per tutta la notte. Previste schiarite, in Sicilia occidentale, già in mattinata.

Entro oggi, martedì 26 Gennaio 2021, si attende un calo delle temperature di circa 7 gradi rispetto ad ieri.

Venti da moderati a forti da N/NW, con raffiche diffusamente fin i 60-70 km/h al pomeriggio. Mari: molto mosso o agitato il Tirreno, mosso lo Ionio, agitato il Canale di Sicilia. Temperature in crollo ovunque, specie dal pomeriggio-sera.