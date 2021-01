Aggiornamento sul Coronavirus. Trapani 640, Marsala 622, Mazara 445. I dati del 26 gennaio

26/01/2021 15:44:00

Tornano ad aumentare gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani.



Sono 3045 le persone con il Covid del territorio (ieri erano 2912). Stabile il conto dei decessi, da inizio pandemia sono morte 174 persone.

La città con più contagiati resta Trapani, con 640 positivi. C'è una risalita a Marsala (622) e a Mazara del Vallo (445). Continuano ad aumentare i contagi anche a Castelvetrano: 279.

I guariti totali sono 6275 dall'inizio della pandemia. In terapia intensiva sono ricoverate 12 persone, mentre nei reparti in regime ordinario si trovano 115 ricoverati, 2 in più rispetto a ieri. Ma c'è da dire che da giorni si registra una stabilità nel conto dei ricoverati. Sono stati fatti 566 tamponi molecolari e 247 test per la ricerca dell'antigene.



Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 248, Buseto Palizzolo 16; Calatafimi-Segesta 17; Campobello di Mazara 65; Castellammare del Golfo 105 Castelvetrano 279; Custonaci 20; Erice 235; Favignana 26; Gibellina 75; Marsala 622; Mazara 445, Paceco 71; Pantelleria 7; Partanna 18; Petrosino 49; Poggioreale 0; Salaparuta 2; Salemi 16, San Vito Lo Capo 6; Santa Ninfa 9; Trapani 640; Valderice 66; Vita 8.