Coronavirus in Sicilia. Sorpresi in villa durante una festa, multati dieci ragazzi

27/01/2021 11:31:00

Una festa in campagna, con musica, balli, insomma, una festa come si deve e in allegria. In tempo normale non ci sarebbe stato nulla di controproducente, ma in piena pandemia e per di più con la Sicilia in zona rossa le cose sono completamente diverse.

I carabinieri di Augusta, hanno sorpreso in una villetta in contrada Vignali alcuni giovani 20enni del posto che non curanti delle regole anti-covid hanno organizzato una festa con il rischio di contrarre il Coronavirus e diventarne vettore.

I militari, transitando in quella contrada durante il servizio, hanno notato una decina di auto parcheggiate davanti ad una villetta e si sono insospettiti, immaginando quello che stava succedendo all’interno.

La musica che proveniva dall’abitazione, ed il controllo ha confermato i sospetti: all’interno della villetta vi erano circa dieci tra

ragazzi e ragazze del luogo, tutti maggiorenni, che si stavano divertendo fra loro in totale assembramento, senza utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e senza mantenere le distanze minime di sicurezza. I giovani tutti incensirati sono stati sanzionati per il mancato riaspetto delle misure deol dpcm anti-covid.