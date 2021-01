Bollettino del 28 Gennaio, contagi stabili in Sicilia: altri 994 positivi e 37 morti

28/01/2021 21:29:00

Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 33 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 215 persone (diciassette in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 1811 persone. Trentasette (37) i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 994. I tamponi molecolari processati sono stati 10929. I tamponi rapidi sono stati 11832.

Il Ministero della Salute ha fornito i nuovi dati sugli sviluppi dell’emergenza Covid, di oggi 28 gennaio 2021.

In 24 ore si sono registrati in Italia 14.372 casi (ieri erano 15.204). Le vittime sono 492 (ieri 467) e portano il totale a 87.381.

Sono 994 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 996).

Questo porta il totale delle persone attualmente positive a 46.176. Di questi: 1.405 sono ricoverati con sintomi, 215 si trovano in terapia intensiva, mentre 44.556 sono posti in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i decessi, sono 37; il che porta il numero complessivo di morti a 3.371 unità.

I tamponi eseguiti sono 22.761 nelle ultime 24 ore (ieri 29.270), con un totale che arriva a 1.700.897.

Dall’inizio della pandemia, sono 133.597 le persone contagiate nell’Isola.

Ottime notizie sul fronte dei guariti: un vero boom, ben 1.811 oggi.

I DATI PER PROVINCIA

Palermo 290, Catania 211, Messina 157, Trapani 98, Siracusa 95, Caltanissetta 54, Agrigento 49, Enna 26 e Ragusa 14.