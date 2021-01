Alcamo, da lunedì nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Città in zona verde e azzurra

30/01/2021 16:05:00

A partire da lunedì 1^Febbraio prende il via il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti, la Città torna ad essere divisa in due zone perimetrali, ad est quella verde, ad ovest quella azzurra.

“Da lunedì il servizio di raccolta dei rifiuti, le parole del Sindaco Domenico Surdi - svolto dalla nuova ditta, sarà complessivamente rimodulato; la città sarà divisa in due zone di raccolta, sia per la differenziata che per l’indifferenziato che auspichiamo diminuisca il più possibile, così da conferire una quantità sempre inferiore di rifiuti indifferenziati”.

“la suddivisione della Città in due zone consentirà di non sovraccaricare i mezzi - afferma l’assessore Lombardo - che fanno il servizio giornaliero, migliorandone l’efficienza a vantaggio di tutto il territorio; inoltre, sarà possibile smaltire l’indifferenziato evitando di congestionare l’impianto della Trapani Servizi dove attualmente conferiamo i suddetti rifiuti.”

Conclude il Sindaco “ci rendiamo conto che all’inizio bisognerà abituarsi alle nuove giornate di esposizione dei rifiuti, ma sono certo potremo contare sulla consueta collaborazione dei cittadini alcamesi”. Qui di seguito il nuovo calendario (utenze domestiche e commerciali) con il dettaglio dei giorni di raccolta. Si specifica che viene ripristinata la precedente divisione della Città in zona verde e azzurra.