Garanzia Giovani, Lo Curto: "Occasione straordinaria per la Sicilia"

30/01/2021 09:05:00

“Riparte in Sicilia il piano “Garanzia Giovani” con una dotazione di oltre 165 milioni di euro. La seconda fase del piano europeo Youth Guarantee include i disoccupati fino a 35 anni e nella nostra regione prevede procedure da remoto per attivare i tirocini. Il programma è destinato ai giovani non impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti Neet – Not in Education, Employment or Training). Per aderire a “Garanzia Giovani” occorrerà registrarsi, se non è già stato fatto precedentemente, sulla piattaforma SILAV Sicilia. Successivamente gli utenti verranno contattati dalle agenzie per l’impiego che sottoporranno un Patto per l’assunzione proponendo anche un elenco delle ditte che hanno aderito, dove i ragazzi potranno svolgere l'attività con una retribuzione di circa 450 euro mensili che verrà erogata direttamente dall'Inps. I tirocini hanno una durata di sei mesi. Il nuovo programma di Garanzia Giovani si articola in tre diverse azioni, formazione in competenze professionali, attivazione di tirocini, formazione per la creazione d’impresa. Questa nuova opportunità potrà certamente avere un forte e ulteriore impulso grazie alle disponibilità del Recovery Fund per incrementare il tasso di occupazione in Sicilia”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.