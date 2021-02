Ex Province, forse ci siamo. Fissate le date delle elezioni

02/02/2021 08:00:00

Sono stati commissariati quasi 10 anni fa, i Liberi Consorzio, quelle che una volta erano le Province.

Adesso dopo infiniti rinvii sembra essere arrivato il momento per le elezioni per Liberi Consorzi e Città Metropolitane. Si vota domenica 28 e lunedì 29 marzo. Sono elezioni di secondo livello, votano gli amministratori dei Comuni, tra uno di loro, per decidere chi guiderà i Liberi Consorzi. Si voterà anche in provincia di Trapani, quindi, ente commissariato dal 2012, praticamente, da quando Turano, ultimo presidente della Provincia, venne eletto all'Ars e poi l'ex presidente della Regione Crocetta decise l'abolizione, mai del tutto avvenuta delle Province.

Le date sono state decise dalla Regione contestualmente al calendario delle elezioni per i comuni sciolti per mafia.

I Comuni di Vittoria, in provincia di Ragusa, e San Biagio Platani, nell'Agrigentino, torneranno alle urne la prossima primavera. Nel corso della riunione di giunta il governo Musumeci su proposta dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto, ha fissato le date per le elezioni amministrative. Nei due Comuni sciolti per mafia si voterà domenica 2 maggio, per il primo turno, e domenica 16 maggio per i ballottaggi.



Nelle settimane scorse, anche la Regione Siciliana si era allineata al decreto nazionale che, a causa dell'emergenza sanitaria, aveva rinviato al 20 maggio il termine ultimo entro cui svolgere le elezioni nei Comuni sciolti per mafia, prorogandone così la gestione commissariale.



Restano inoltre confermate le date per le elezioni nel Comune di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, fissate per domenica 14 e lunedì 15 marzo, come precedentemente stabilito da una legge regionale approvata dall’Ars.